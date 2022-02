Fiorentina-Lazio, Tare nel pre partita: “Sono fiero delle cessioni, ma è mancata la comunicazione. Si poteva fare di più”

Nel pre partita di Fiorentina–Lazio, Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Il calciomercato della Lazio è un problema di comunicazione, non di valutazione. Manca l’analisi e sono fiero del lavoro che ho fatto per la Lazio in merito alle cessioni. Non ho mai detto una bugia e ho comunicato con i tifosi. Abbiamo fatto di tutto per risolvere i problemi, anche l’ultimo giorno.

L’allenatore sapeva che il mercato poteva essere fatto solo in un giorno e abbiamo fatto arrivare un giocatore. Si poteva fare di più“.

