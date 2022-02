Mallorca-Cadice, Muriqi segna su rigore all’esordio in Liga

Pochi minuti fa è arrivato il primo gol in Liga di Vedat Muriqi. Durante Mallorca-Cadice, l’attaccante del Kosovo ha realizzato il calcio di rigore, portando in vantaggio i suoi sul 2-1 al minuto 66′. Esordio da incorniciare per Muriqi, che ha segnato all’esordio in Liga.

