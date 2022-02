MOVIOLA | Orsato rischia di rovinare la partita, per fortuna c’è il VAR. La gomitata su Zaccagni…

A dirigere la partita di questa sera tra Lazio e Fiorentina, giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, c’è stato un direttore di gara di primissimo livello, Daniele Orsato. Il fischietto di Schio, però, ha rischiato più volte di rovinare una partita che vedeva la Lazio dominare, prendendo scelte poco comprensibili.

Fiorentina-Lazio, gli episodi da moviola

Al 29′ la prima ammonizione per la Lazio, con Leiva che commette fallo su Sottil: la sanzione è giusta da parte di Orsato, visto che il centrocampista brasiliano interviene in ritardo. Stesso metro di giudizio per Bonaventura (diffidato) che una volta saltato dal tacco di Leiva lo colpisce dietro al polpaccio.

Nel secondo tempo gomitata sul volto di Zaccagni, ma Orsato vede l’azione e indica più volte che l’intervento non è falloso. In realtà l’ala laziale dopo un tentativo di dribbling prende chiaramente un colpo sul volto, quindi la decisione del direttore di gara è opinabile.

Al 64′ altra scelta incomprensibile di Orsato che fischia subito un calcio di rigore per fallo di Luiz Felipe su Castrovilli: il difensore della Lazio non può scomparire ed è l’esterno della Fiorentina ad andargli addosso. Il VAR interviene e richiama al video Orsato che infatti dopo aver visionato l’azione cambia immediatamente decisione.

