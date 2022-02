Primavera 2 – La Lazio fa visita al Crotone: obiettivo continuità

Quest’oggi la Lazio Primavera alle 11 farà visita al Crotone per tentare di strappare altri 3 punti e cercare la continuità che finora, a lunghi tratti, ha contraddistinto l’operato di Alessandro Calori, chiamato a riplasmare la squadra dopo il fallimento della passata stagione e la retrocessione in Primavera 2. La grande vittoria contro il Perugia nella scorsa giornata ha messo in mostra una Lazio ben compatta e abile nel mettere sotto una squadra che comunque ha dato del filo da torcere in stagione alle altre squadre e nel chiudere la partita già nel primo tempo.

Continuità da Lazio

Dopo i diversi cambi apportati da Calori alla squadra sia a livello di moduli che di adattamenti, sembra che la via sia stata tracciata. Il 4-2-3-1 sembra essere infatti il modulo più consono al modo di giocare della squadra, nonostante non si risparmi dei cambi a livello tattico nell’arco della gara. La deludente sconfitta in casa del Benevento nella gara valevole per la decima giornata sembra aver accesso definitivamente la lampadina: nelle giornate successive solo vittorie e un calcio ben giocato. Quest’oggi una tappa fondamentale nel processo di ricostruzione di una squadra che finalmente torna a vedere la luce.

Il Crotone

La squadra che affronterà la Lazio non naviga in buone acque e la sua terzultima posizione ne è la dimostrazione. Tuttavia rappresenta un’incognita in quanto non è ancora scesa in campo dopo la (lunga) sosta. Infatti al rinvio delle prime due giornate causa Covid ha seguito un ritorno in campo che non ha però visto protagonista il Crotone, il quale affronterà lo Spezia solo il 15 marzo. La squadra calabrese ha anche due partite in meno rispetto alle altre, quindi ai fini della classifica c’è da considerare anche questo dettaglio, comunque quasi irrilevante rispetto a quelli che sono i punti dei biancocelesti e la loro posizione.

Probabile formazione

I biancocelesti faranno a meno di Santovito, espulso nella gara contro il Perugia, e di Ruggeri alle prese con un’operazione proprio domani. Possibile chance quindi per Kane, tesserato da poco in casa Lazio pur allenandosi già con la Primavera per tutta la prima fase di stagione. Assente anche Floriani, convocato in prima squadra. Al suo posto potrebbe esserci Pollini.

LAZIO (4-2-3-1): Moretti; Pollini, Adeagbo, Kane, De Santis; Ferro, Bertini; Shehu, Adjaoudi, Mancino; Crespi.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: