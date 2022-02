SOCIAL | La Lazio pronta per Sanremo con il duetto Immobile-Milinkovic – FOTO

Dopo il grande successo della Lazio contro la Fiorentina, su Twitter la società biancoceleste ha fatto un simpatico riferimento a Sanremo, tutt’ora in corso, riferendosi al duetto biancoceleste Immobile–Milinkovic: “Sanremo, siamo in ritardo per la serata dei duetti? Questa sera si sono esibiti due tenori non male“.

🎸 @SanremoRai, siamo in ritardo per la serata dei duetti? Questa sera si sono esibiti due tenori non male 😉#Sanremo2022 #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/Ddl3jhJVEW — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 5, 2022

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: