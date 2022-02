TuttoSport | La Viola senza Vlahovic contro la solita Lazio

La Fiorentina e il suo allenatore, Vincenzo Italiano, puntano a dimenticare la partenza di Vlahovic che sarà sostituito dai due nuovi acquisti: Piatek e Cabral. Italiano si dice fiducioso nei loro confronti, soprattutto viste le loro abilità in allenamento. L’allenatore è convinto che possano scacciare il fantasma di Vlahovic senza troppe difficoltà. In vista della partita, partono alla pari, giocherà chi si sentirà meglio.

Dall’altra parte c’è la Lazio con i suoi soliti giocatori ed un allenatore che difende la dirigenza, ma appare sempre più deluso. Sarri sarà costretto ad affidarsi sempre e solamente a Ciro Immobile per trascinare la squadra e conquistare dei punti decisivi. Un Immobile quasi 32enne, affaticato e deluso di non potersi scontrare con il suo rivale diretto in termini di gol segnati, Dusan Vlahovic. La sfida tra i due dovrà aspettare fino al 15 maggio, quando la Lazio di Sarri incontrerà nuovamente la Juventus di Allegri.

