CorSera | Lazio in grande spolvero. Fiorentina demolita

la Lazio si sveglia e prende in mano la partita, che nella ripresa vince quasi in scioltezza: prima Milinkovic-Savic, quindi Immobile, che segna e procura l’autogol di Biraghi.

Come riportato dal Corriere della Sera, all’inizio funzionano meglio i viola, fino all’occasione d’oro costruita da Sottil e Biraghi per Cabral. Ma la Lazio emerge presto. Luis Alberto inventa, i compagni concludono. La Lazio gioca meglio e inevitabilmente arrivano anche i gol. A pioggia. Milinkovic-Savic segna di piatto su intuizione di Zaccagni, quindi Immobile approfitta dell’inconsistenza di Nastasic. Ma forse, più che per le reti realizzate, Sarri sarà felice perché la sua Lazio non ne subisce: è la quarta volta di fila.

