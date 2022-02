Fiorentina-Lazio, Cabral si unisce ai festeggiamenti social – FOTO

La Lazio batte 0-3 la Fiorentina al Franchi ed i giocatori capitolini festeggiano la vittoria anche attraverso i social. A tal proposito non è mancata neanche la reazione social del nuovo arrivato Jovane Cabral: il capoverdiano infatti, ieri già convocato per la trasferta di Firenze, ha condiviso in una storia Instagram il post pubblicato dal club laziale per omaggiare la vittoria contro i viola. A Roma da poco ma subito pronto a questa nuova avventura con la maglia biancoceleste.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: