FORMELLO | Seduta di scarico per i biancocelesti e testa già alla Coppa Italia: Akpa in gruppo

Archiviata la vittoria del Franchi di ieri sera i biancocelesti questa mattina si sono ritrovati alle 11.30 a Formello per la consueta seduta d’allenamento. Classifico scarico per i giocatori impegnati a Firenze e partitella finale a campo ridotto con Floriani della Primavera che ha preso parte al lavoro con i grandi. In campo da subito calciatori non impiegati ieri e quelli subentrati a gara in corso. È tornato in gruppo Akpa-Akpro dopo i problemi di salute che lo hanno costretto a saltare anche la Coppa d’Africa. Testa ora all’impegno di mercoledì in Coppa Italia in casa del Milan, che mister Sarri ed i suoi inizieranno a preparare già da domani.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: