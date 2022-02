La moglie di Luis Alberto esulta dopo la vittoria del Franchi: “La mia Lazio” – FOTO

È sempre molto attiva sui social quando giocano i biancocelesti Patricia Venegas, la moglie di Luis Alberto. Non manca mai infatti il suo messaggio di in bocca al lupo o di complimenti a suo marito ed al resto della squadra. Celebra così, attraverso storie Instagram, i gol e gli assist dei giocatori della Lazio, del numero 10 e non solo. Non può mancare quindi la vittoria di ieri sera tra i post della spagnola, che infatti a fine gare ha pubblicato una foto accompagnata dal seguente commento: “Siiii 0-3. La mia Lazio”. Una tifosa quindi, in primis del Mago ma anche della prima squadra della Capitale.

