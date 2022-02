Mister, questa Lazio è meglio della playstation! |VIDEO

Simpatico video pubblicato su Instagram dalla Lazio, dove scherzando su una battuta detta da mister Maurizio Sarri in conferenza stampa il 27 ottobre 2021, il club ha voluto mostrare la costruzione delle azioni che poi hanno portato al gol della partita di ieri sera al Franchi, impostate dal basso e fatte di trame di passaggi fitti e verticalizzazioni proprio come da volere del ct. A ottobre Sarri dichiarava: “Questa non è la Playstation“, ma a giudicare dalla prestazione dei suoi uomini di ieri sera viene da chiedersi se sia possibile giocare in questo modo persino alla Playstation.

Questo il post su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: