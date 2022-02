Prime Video, El Cholo Simeone ricorda lo Scudetto vinto con la Lazio – VIDEO

El Cholo Simeone è il protagonista di una nuova docu-serie su Amazon Prime Video, “Living match by match“, che ripercorre la sua storia calcistica da quando era calciatore ad ora che è uno degli allenatori migliori al mondo. L’account ufficiale della piattaforma ha pubblicato su Instagram uno spezzone dell’episodio in cui ricorda lo Scudetto vinto con la Lazio, in particolare l’attesa della partita della Juventus contro il Perugia e le sensazioni vissute al gol di Calori.

