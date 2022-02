Serie A: il Torino crolla nel finale, Molina e Pussetto regalano i tre punti all’Udinese

Era stata una partita equilibrata quella tra Udinese e Torino fino al 90′, nessuna delle due squadre era infatti riuscita a trovare la via del gol e fino al recupero il risultato era rimasto inchiodato sullo 0 a 0. Nell’extra-time però sono iniziati i colpi di scena, l’espulsione di Mandragora al 92′ concede un calcio piazzato dal limite, i friulani così passano in vantaggio con l’esecuzione perfetta di Molina. Ma non è finita, perché al 97′ c’è ancora tempo per un calcio di rigore che Pussetto realizza e chiude il match sul risultato di 2 a 0. Punti fondamentali per l’Udinese che può terminare la giornata a nove punti della zona retrocessione.

