Ajax, il ds Overmars lascia la società dopo le molestie ad alcune colleghe

Il ds dell’Ajax, Marc Overmars, lascia la società in cui ha fatto la storia. Il motivo è da ritrovarsi dietro alcuni messaggi inopportuni inviati ad alcune colleghe, che rientrerebbero nella sfera delle molestie. Come riporta calciomercato.com, queste sono state le parole del dirigente: “Mi vergogno, non mi ero reso conto che stavo oltrepassando il limite, cosa che mi è stata chiarita nei giorni scorsi. Chiedo scusa, per qualcuno nella mia posizione questo comportamento è inaccettabile. Non vedo altre opzioni che lasciare l’Ajax”.

