Assemblea di Lega, Lotito: “Nuovo Presidente? Io non comando, non decido nulla”

È attualmente in corso a Milano l’Assemblea di Lega, prima della quale ha parlato il Presidente della Lazio Claudio Lotito. Il patron biancoceleste, all’entrata ha rilasciato le seguite dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport, inerenti alla possibile nomina di un nuovo presidente di Lega: “Se nominiamo il nuovo presidente? Non lo so, va chiesto a chi comanda. Io non comando, non decido niente.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: