CdS | Hysaj al rientro, Cataldi scalpita

Acerbi era in tribuna al Franchi, chissà se lo sarà anche a San Siro. E’ ancora infortunato, salterà anche la gara di sabato contro il Bologna, è da valutare in vista del Porto il 17 febbraio. Luiz Felipe e Patric non lo fanno rimpiangere, infatti nelle ultime quattro partite non sono stati subiti gol e non accadeva dal 2015. La Lazio, però, ha due vite: una giocando settimane lisce, una giocando settimane ingolfate, come questa che viene. Mercoledì in porta torneranno Reina e Hysaj (al posto di Lazzari), a sinistra sempre Marusic. Cataldi si riprende il posto da titolare, accompagnando Milinkovic e Luis Alberto. Il Mago sabato era uscito per i crampi, andrà valutato ma non dovrebbero esserci problemi. In attacco sempre Ciro; per quanto riguarda gli esterni Pedro non è apparso in formissima dopo lo stop, Zaccagni e Anderson hanno fatto bene: Sarri dovrà decidere. Sarà convocabile anche Kamenovic. Per via della settimana piena sicuramente il mister per sabato dovrà pensare al turnover, coinvolgendo Basic, Radu e il nuovo arrivato Cabral.

Lo riporta il Corriere dello Sport.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: