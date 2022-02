Coppa d’Africa, il Senegal trionfa e Hysaj si complimenta con l’ex compagno Koulibaly: “Te lo meriti” – FOTO

Termina la Coppa d’Africa con la vittoria del trofeo da parte del Senegal. Mane e compagni hanno battuto in finale l’Egitto per 4-2 ai rigori, conquistando la coppa. Tra i vincitori senegalesi, c’è Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli ed ex compagno del biancoceleste Hysaj. Il terzino della Lazio ha voluto complimentarsi con lui per il grande risultato ottenuto sulle proprie stories di Instagram, in cui a scritto: “Te lo meriti”.

Di seguito l’immagine postata da Hysaj:

