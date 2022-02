Fiorentina-Lazio, eletto l’MVP della gara – FOTO

La Lazio ha comunicato attraverso i propri canali social ufficiali il migliore in campo, nella netta vittoria in trasferta per 0-3 contro la Fiorentina. L’MVP è Sergej Milinkovic-Savic, un’altra prestazione di dominio totale in mezzo al campo per il serbo, condita anche dal gol del vantaggio. Inoltre, la partita di Firenze è stata anche la partita del quarto clean sheet consecutivo, dato che è mancato alla Lazio di Sarri nella parte iniziale della stagione. Di seguito il tweet ufficiale della Lazio:

