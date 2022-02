Fiorentina-Lazio, l’ex arbitro Bergonzi: “Il rigore su Castrovilli? Non c’è fallo di Luiz Felipe. Un errore non da Orsato”

In merito all’episodio dell calcio di rigore poi annullato in favore della Fiorentina nel match contro la Lazio, l’ex arbitro Mauro Bergonzi ha commentato l’iniziale scelta dell’arbitro Orsato corretta poi dal VAR.

Queste le sue parole sulle frequenze di “1 Football Club”:

“Ha fischiato un calcio di rigore alla Fiorentina su Castrovilli che non è da lui. Lì è mancanza di concentrazione, era chiarissimo che è stato lui ad andare addosso a Luiz Felipe. E’ stato molto bravo il VAR Chiffi perché è intervneuto celermente e ‘contro’ Orsato, non è facile. Poi lui è stato umile perché al monitor ha tolto il rigore, ma è mancanza di concentrazione perché in quel momento non era con le antenne su”.

