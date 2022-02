Leggo | Immobile e Milinkovic coppia d’Europa

Passata la tempesta del calciomercato, la Lazio, illuminata da Immobile e Milinkovic, fa tornare il sole con la vittoria di Firenze. Sarri durante il pranzo di squadra aveva chiesto di restare uniti e ora si gode una delle migliori coppie gol in circolazione. Immobile e Milinkovic, infatti, insieme hanno segnato 26 gol. Solo Lewandowski-Gnabry (Bayern Monaco) e Benzema-Vinicius (Real Madrid) hanno fatto meglio. Anche singolarmente sono inarrestabili. Ciro ha segnato il 172 gol in biancoceleste ed è ad una sola lunghezza dalla top 15 dei migliori marcatori della storia della Serie A, ad appena 5 reti da Fabio Quagliarella, miglior marcatore del campionato ancora in attività.

