Milan, Pioli: “Dobbiamo dimostrare di essere una squadra matura. Lazio? Tra le squadre di maggiore qualità in Italia”

Nella 24° giornata di Serie A, che si concluderà questa sera con Salernitana-Spezia, il match di spicco è stato il Derby di Milano. Partita che ha visto trionfare il Milan, superando l’Inter in rimonta per 1-2. Il successo dei rossoneri ha accorciato la classifica nelle zone alte, con il Napoli e proprio la squadra di Stefano Pioli che hanno rosicchiato punti alla capolista. Il prossimo impegno del Milan in campionato sarà la sfida casalinga contro la Sampdoria, mentre Napoli ed Inter si affronteranno tra loro. Prima dei blucerchiati però, i rossoneri saranno impegnati in Coppa Italia, visto che mercoledì sera andrà in scena, allo Stadio San Siro di Milano, il Quarto di finale contro la Lazio. L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, è tornato a parlare del Derby vinto, ma con un occhio al prossimo impegno, proprio contro la sua ex squadra. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Anch’io Sport su RadioRai: “Dobbiamo dimostrare di essere diventati una squadra matura e consapevole, approfittando della vittoria nel derby per avere più entusiasmo. In Italia tutte le partite sono difficili, ancora di più nel girone di ritorno quando gli obiettivi iniziano a delinearsi e aumentano le pressioni. Tra l’altro il nostro prossimo avversario in campionato sarà una Sampdoria in grande salute, reduce dal netto successo col Sassuolo. Prima ancora poi ci sarà la gara di Coppa Italia con la Lazio, fra le squadre di maggiore qualità oggi in Italia“.

