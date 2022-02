Milinkovic: “Immobile è un grandissimo attaccante, Vlahovic diventerà forte come lui”

Milinkovic Savic sarà protagonista della rubrica “Goal of the month” del Lazio Style 1900 Official Magazine del mese di febbraio. In attesa dell’uscita dell’intervista integrale, la società biancoceleste ha riportato un piccolo frammento delle dichiarazioni fatte dal centrocampista serbo.

Queste le sue parole:

Qui giochi con Immobile, in Nazionale con Vlahovic: i due capocannonieri del campionato, non male…

“No, è ottimo (ride, ndr): sono due grandissimi attaccanti. Ciro ha dieci anni in più, Dusan deve ancora lavorare e crescere ma sicuramente diventerà forte proprio come Immobile”

