Sampdoria, stagione finita per Gabbiadini: l’esito degli esami comunicato dal club

Attraverso un comunicato diramato sul proprio sito web, la Sampdoria ha annunciato l’esito degli esami ai quali è stato sottoposto Manolo Gabbiadini. L’attaccante, è uscito ieri dal campo per infortunio nella sfida contro il Sassuolo, che oggi è stato diagnosticato come lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. I tempi di recupero previsti sono circa sei mesi, motivo per cui la stagione di Gabbiadini è già arrivata al termine.

Questo il comunicato del club:

“Lesione. Gli esami strumentali ai quali è stato intanto sottoposto Manolo Gabbiadini in mattinata presso il Laboratorio Albaro hanno confermato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sarà dunque necessario un intervento chirurgico – le cui modalità saranno stabilite nei prossimi giorni -, in seguito al quale il calciatore potrà avviare il proprio programma di recupero riabilitativo.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: