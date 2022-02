Brescia, Cellino esonera Inzaghi ma una clausola sul contratto lo vieterebbe: la situazione

Cellino ha preso una decisione inaspettata per il suo Brescia: esonerare Pippo Inzaghi anche se la posizione della squadra in classifica è attualmente la terza. Con Diego Lopez già pronto al ritorno, però, sembra che l’avventura dell’allenatore di Piacenza possa continuare. Nel contratto che lo ha legato al club lombardo, infatti, ci sarebbe una clausola secondo cui non potrebbe essere esonerato qualora il club si trovi in una posizione tra la prima e l’ottava. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dunque, i legali di Inzaghi potrebbero attivarsi in questo senso e muoversi per richiedere di continuare il lavoro che si è fatto in questi mesi.

