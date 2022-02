CdS | Gioia Luis Alberto, è il centro di gravità

Il ritorno del centrocampista spagnolo spiega il rilancio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri ha riscoperto Luis Alberto e ora è lui a governare il palleggio. Il giocatore biancoceleste sarà titolare anche domani contro il Milan, dopo esser stato schierato dal primo minuto nelle ultime quattro partite. Stando ai dati, il Mago è stato utilizzato dall’inizio in 16 partite su 24 del campionato. Ma adesso è lui l’elemento chiave. Lo spagnolo ha segnato due volte al Milan: nel 2017 all’Olimpico in coppia con Ciro, l’altra a San Siro di testa, dopo la respinta su rigore da parato da Donnarumma.

