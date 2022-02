COPPA ITALIA – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Milan

Si conclude questa 24esima giornata di Serie A, e archiviato campionato è subito tempo di Coppa Italia. Domani infatti andrà in scena la sfida valida per i quarti di finale tra Milan e Lazio, un grande classico del torneo. Quella di mercoledì sarà infatti la 21ª sfida fra queste due squadre in Coppa Italia, le ultime due in semifinale nella stagione 2017/2018 (vinta dai rossoneri ai rigori) e nel 2018/2019 (con il successo biancoceleste a San Siro). Entrambe le formazioni arrivano alla gara forti delle vittorie in campionato contro Fiorentina e Inter: la Lazio ha infatti travolto per 3-0 la viola, mentre il Milan è riuscito a vincere in rimonta il derby contro i nerazzurri. Si prospetta dunque il solito spettacolo per questo match, molto importante per il proseguo nel torneo.

IL MILAN – I rossoneri da ormai due anni a questa parte, sotto la guida del tecnico Stefano Pioli (ex tecnico della Lazio) si sono confermati come vera e propria forza della Serie A. Lo scorso anno, hanno conquistato un secondo posto in classifica non scontato, rimanendo dietro ad una grande Inter di Antonio Conte vincitrice dello Scudetto. Anche quest’anno il Milan è in lotta per la vetta del campionato, e la vittoria nel derby, valido come vero e proprio scontro diretto contro l’Inter, ha riaperto drasticamente la corsa al titolo. Tale ritorno ai piani alti da parte del club, dopo anni di posizionamento nelle zone basse della classifica, è sicuramente frutto del grande lavoro societario. Dal ritorno di Ibrahimovic, all’acquisto di validi difensori e altri importanti innesti come il portiere Maignan, Stefano Pioli è riuscito a costruire un gruppo solido in grado di risalire la china in Serie A e in Champions League.

LA FORMAZIONE (4-2-3-1) : Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Giroud LA STELLA – Attualmente, vista l’assenza per infortunio di Zlatan Ibrahimovic, il miglior calciatore del Milan è Rafael Leao, che ha realizzato 6 goal e fornito 4 assist. Vera e propria spina nel fianco delle difese avversarie, in grado di creare scompiglio con la sua velocità e la sua tecnica. Da non sottovalutare poi Olivier Giroud, in passato accostato anche alla Lazio, che vista la doppietta siglata nel derby contro l’Inter non sta facendo rimpiangere l’assenza di Ibrahimovic. In difesa, è Theo Hernandez l’uomo più pericoloso, forte fisicamente in fase difensiva, ma devastante anche in fase offensiva con le sue incursioni palla al piede. Da non sottovalutare poi il rientro del difensore inglese Tomori nella coppia dei centrali, che proprio contro i biancocelesti tonerà titolare dopo l’infortunio subito. IL PRECEDENTE – L’ultimo confronto tra le due squadre in Coppa Italia risale alla doppia sfida in semifinale della stagione 2018/2019. In quell’occasione, la gara di andata si giocò all’Olimpico e terminò con il risultato di 0-0, rimandando di fatto il verdetto finale alla gara di ritorno a Milano. A San Siro fu la Lazio ad avere la meglio, vincendo per 1-0 grazie alla rete di Correa, che permise ai biancocelesti di staccare il pass per la finale poi vinta contro l’Atalanta.

