FORMELLO – Dentro Hysaj e Felipe Anderson, fra i pali torna Reina. Confermata la mediana

La vittoria contro la Fiorentina ha riportato il sereno sopra Formello, la Lazio è scesa in campo nel pomeriggio per preparare la gara secca contro il Milan che vale l’accesso alla semifinale di Coppa Italia. Maurizio Sarri toccherà il meno possibile la formazione, gli unici cambi riguarderanno la porta e la catena di destra. Fra i pali quindi tornerà Pepe Reina con Strakosha che si accomoda in panchina. Confermata la coppia al centro della difesa con Luiz Felipe e Patric, sulla corsia mancina ci sarà Marusic mentre sulla fascia destra avvicendamento con Hysaj per Lazzari. La scelta dell’albanese si lascia preferire anche per garantire maggiore fisicità nei probabili duelli con Rafael Leao e Theo Hernandez. In mezzo al campo non sono previste variazioni, Milinkovic e Luis Alberto hanno mostrato al Franchi la sintonia degli anni passati garantendo fisicità e qualità alla manovra lasciando a Lucas Leiva il lavoro oscuro di supporto alla retroguardia. Le alternative sono Cataldi e Basic per avere maggiore palleggio dal basso e sfruttare la fisicità del croato ma in questo momento sono indietro nelle gerarchie del tecnico. Davanti turno di riposo per Pedro con Felipe Anderson che si riprende una maglia da titolare sulla destra, Zaccagni confermato a sinistra e Ciro Immobile a guidare l’attacco. E’ tornato a lavorare stabilmente con i compagni Akpa Akpro così come prosegue l’inserimento di Cabral. Unico indisponibile Francesco Acerbi che spera di riaggregarsi al gruppo la prossima settimana.

