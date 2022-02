Giudice Sportivo, una sola giornata per Zaniolo: Acerbi ne scontò due per lo stesso motivo

Il giudice sportivo ha deciso per una sola giornata di squalifica a Zaniolo per “aver contestato con parole irrispettose una decisione del giudice di gara” dopo la gara in casa contro il Genoa, dove venne espulso per proteste al termine della partita. Una decisione che crea molti dubbi, considerando il metro che venne utilizzato per Acerbi dopo le proteste verso l’arbitro nella gara contro il Bologna. In quel caso, infatti, il difensore biancoceleste venne fermato per due partite. Da segnalare, inoltre, che l’ammenda è la medesima, a dimostrare il fatto che si tratta, dunque, di una situazione molto simile ma in cui sono state prese due decisioni ben diverse a svantaggio dei biancocelesti.

