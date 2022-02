Il Messaggero | Zaccagni, prove di azzurro: esame sotto gli occhi del ct

Sarri studia la Lazio che domani si misurerà con i rossoneri.

Come riportato da Il Messaggero, domani a San Siro ci sarà anche il ct Mancini per visionare Zaccagni in vista degli spareggi mondiali dell’Italia. La Lazio sembrerebbe aver trovato un equilibrio con l’alternanza tra Hysaj e Lazzari.

Patric è riuscito a non far pesare troppo l’assenza di Acerbi, che dovrebbe rientrare per la sfida di andata contro il Porto.

Dati dominanti anche per Milinkovic, che ha già messo nel mirino il Milan in Coppa Italia. Nessun allarme per l’assenza di ieri: semplice gestione. Gestione che in parte ha riguardato anche Immobile. Il bomber biancoceleste insieme agli altri titolari di sabato ha saltato la seconda parte della seduta, ma oggi ci sarà per le prove tattiche. Il capitano non ha mai segnato al Milan in coppa a San Siro, e chissà che non riesca farlo proprio con un assist di Milinkovic. I due sono l’asse più prolifico della Serie A: 5 dei 18 gol di Ciro sono nati dai piedi del Sergente. Passano gli anni, ma il numero 17 continua a dominare la classifica marcatori. In Europa l’unico a fare meglio di lui è Lewandowski (24), mentre in Italia giusto il talento di Vlahovic può stare al suo passo. Immobile e Milinkovic, l’apporto di tutti e la solidità difensiva. Tre indizi fanno una prova: ora la svolta stagionale con vista sull’Europa non è più un miraggio. E con la Coppa Italia il percorso è più breve.

