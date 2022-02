Lazio, Pedro festeggia l’anniversario con la compagna: “Grazie per questi anni meravigliosi” – FOTO

È un giorno importante per Pedro Rodriguez. Alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Milan, l’esterno spagnolo ha festeggiato l’anniversario di fidanzamento con la sua compagna Patricia Magaña. Il giocatore biancoceleste ha dedicato delle belle parole alla sua dolce metà sul suo profilo Instagram, pubblicando un post con diverse foto loro. Questa la didascalia: “Felice anniversario !!! Grazie per questi anni meravigliosi. Spero di continuare a condividere momenti ed esperienze al tuo fianco, amore mio. Sei un sole di donna. Grazie per avermi sempre supportato nei momenti difficili e per avermi fatto ridere e godermi i momenti belli. Ti amo tanto!!”.

