Milan-Lazio, quanti precedenti di Coppa Italia a San Siro! I numeri dicono Milan, ma…

Mercoledì 9 febbraio la Lazio giocherà a San Siro contro il Milan la gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Sarà una gara secca, dentro o fuori: chi vince accede alle semifinali. Nella loro storia, Lazio e Milan si sono incrociate in Coppa Italia ben 20 volte, questa sarà la ventunesima, nonché la quattordicesima a San Siro.

Le prime tre gare a Milano si sono giocate tra il 1939 e il 1941 ed erano tutte valide per gli ottavi di finale, due sono state vinte dal Milan (2-1, 4-2) e una dalla Lazio (2-0). Dopodiché per trovare un’altra gara di Coppa Italia disputata a Milano bisogna fare un salto di circa 50 anni, con Milan-Lazio nella stagione 1988-1989, valida per la fase a gironi: la vittoria è stata dei rossoneri, che si sono imposti per 2-1.

La partita successiva è stata nella stagione 1997-1998. Si giocava la finale, che in quel caso era composta da andata e ritorno: l’andata è stata a Milano, con il Milan che ha vinto 1-0. Risultato poi ribaltato nel ritorno a Roma (3-1) che è valso la vittoria del torneo. L’anno successivo (1998-1999) le squadre si sono incontrate agli ottavi di finale, anch’essi composti da due gare. L’andata fu vinta 3-1, il ritorno a Milano finì in parità (1-1), con la Lazio che si guadagnò l’accesso ai quarti.

Arrivando agli anni 2000, nella stagione 01-02, l’andata dei quarti di finale venne disputata a Milano, dove la Lazio perse per 2-1. I biancocelesti persero anche il ritorno (2-3), quindi vennero eliminati. La stagione 2003-2004 è stata quella del riscatto, con entrambe le gare di semifinale vinte dalla Lazio, nello specifico l’andata a Milano per 1-2. In questo modo i biancocelesti ottennero il pass per la finale, che poi avrebbero vinto contro la Juventus.

Nel 2008-2009 si disputò la gara secca degli ottavi di finale a San Siro. La vittoria della Lazio arrivò ai supplementari e la partita terminò 1-2: anche in questo caso, alla fine i biancocelesti vinsero il torneo. Nel 2011-2012, a Milano si giocò la partita valida per i quarti di finale, in cui i rossoneri si imposero per 3-1. Nella stagione 14-15, di nuovo quarti di finale a San Siro: questa volta, la Lazio si aggiudica la gara grazie a un rigore di Biglia (1-0).

Più recentemente, negli ultimi quattro anni Lazio e Milan si sono incrociate in due semifinali: nel 2017-18, sia l’andata a Milano che il ritorno a Roma terminarono 0-0, ma alla fine si qualificò il Milan ai calci di rigore; al contrario, l’anno successivo (18-19), fu la Lazio a qualificarsi per la finale, che poi vinse contro l’Atalanta, grazie a un gol di Correa proprio a San Siro (1-0).

Ricapitolando, i precedenti di Coppa Italia a Milano sorridono ai rossoneri, anche se il distacco è minimo (6 vittorie per il Milan, 5 per la Lazio e 2 pareggi), però c’è una statistica a favore dei biancocelesti: delle ultime quattro Coppe Italia vinte dalla Lazio, tre sono arrivate dopo aver vinto a San Siro contro il Milan (2004, 2009, 2019).

