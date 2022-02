Milan-Lazio, Sarri: “Coppa Italia? Una delle manifestazioni più antisportive. Dobbiamo giocarci le nostre carte in ogni competizione”

Alla vigilia della partita di San Siro contro il Milan valida per i quarti di finale l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Queste le sue parole: “Le squadre ci arrivano con i presupposti giusti, loro hanno vinto un derby e potranno avere tanta benzina. Ma anche noi abbiamo vinto una partita comunque importante. Coppa Italia? La competizione è una delle più antisportive del mondo, un sorteggio che non si sa come viene fatto, dove o quando. E’ una manifestazione fatta per far arrivare alle dirette televisive alcune squadre. Ma noi abbiamo fame e vogliamo giocarcela a tutti i costi contro una squadra che sta provando a vincere lo scudetto. Dalla partita di andata? Siamo cambiati sicuramente, bisogna vedere quanto loro sono migliorati, anche se avevano meno margine essendo con la stessa squadra già da tempo. Ogni partita fa una storia a sé, soprattutto se si parla di eliminazione diretta. Difficile dire come andrà. Come scenderemo in campo? La formazione non abbiamo idea, dobbiamo fare una partita senza condizionatamente, perché in campionato abbiamo perso nettamente ma non ci dobbiamo pensare, dobbiamo essere motivati. Noi siamo nella terra di nessuno e la Coppa Italia può essere importante per noi, a differenza del Milan che lotta per lo scudetto. Dobbiamo dare il massimo in ogni competizione.

