Most Expected Goals: Lazio al primo posto

Secondo Sporting Life Football – analizzando le prossime partite delle cinque competizioni europee principali – la Lazio risulterebbe prima in quanto a probabilità di fare gol (3.25 xG). Al secondo posto troviamo il Bayern Monaco (3.04 xG) e al terzo posto c’è l’RB Leipzig (2.67 xG).

Ecco la classifica completa:

📊⚽️ Most Expected Goals (xG) created in Europe's top five leagues this weekend:

🇮🇹1️⃣ Lazio – 3.25

🇩🇪2️⃣ Bayern Munich – 3.04

🇩🇪3️⃣ RB Leipzig – 2.67

🇫🇷4️⃣ PSG – 2.49

🇪🇸5️⃣ Mallorca – 2.43

🇮🇹6️⃣ Sampdoria – 2.37

🇫🇷7️⃣ Rennes – 2.33

🇫🇷8️⃣ Monaco – 2.27

🇫🇷9️⃣ Reims – 2.21 pic.twitter.com/Qm9LJBjx75

— Sporting Life Football & Infogol (@InfogolApp) February 7, 2022