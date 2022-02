Roma, la Curva sud e lo striscione davanti alla Figc: “Non tutti uguali davanti al regolamento”

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Curva Sud protesta per gli errori arbitrali della stagione di Serie A in corso.

La contestazione fa riferimento a otto partite: dal giallo di Pellegrini contro l’Udinese all’espulsione di Zaniolo contro il Genoa.

I tifosi giallorossi hanno esposto uno striscione davanti alla sede della Figc: “Il regolamento è uguale per tutti ma non tutti siamo uguali davanti al regolamento. Ora basta, pagliacci”.

Una protesta che segue le lamentele espresse via social e via radio.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: