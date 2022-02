Stefano Pioli: “Lazio squadra forte e ben allenata. Milan? Voglio restare qui a vita”

Stefano Pioli ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di Sport Mediaset per parlare della gara che aspetta i rossoneri a San Siro contro la Lazio. Queste le sue parole: “Di sabato ci resta la soddisfazione per tre punti importantissimi e la consapevolezza che il cammino è ancora lunghissimo ma che siamo in linea con le nostre ambizioni. Ora però c’è la partita contro la Lazio, squadra forte, ben allenata, con un attacco pericolosissimo: massima concentrazione dunque. In campo la formazione migliore, questo è un trofeo che vogliamo vincere. Sono pronto a restare qui a vita”.

