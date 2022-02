Binance presenta Porto-Lazio: il primo derby dello sponsor

Il 17 Febbraio Lazio e Porto si affronteranno allo stadio Dragao di Porto, nel match valevole per l’andata dei sedicesimi di finale. Sarà anche il primo confronto tra Conceicao e la sua ex squadra. Sarà emozionante vedere quale tributo gli riserveranno i tifosi laziali presenti allo stadio. Oltre ad essere la prima volta, la partita è un vero e proprio “derby”. O meglio il primo derby di Binance. Infatti lo sponsor laziale è anche quello della squadra portoghese. Sul proprio profilo twitter il sito ha ricordato con un filmato che riporta le due squadre. Un evento raro che ha in Porto-Lazio la prima volta.

