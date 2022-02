Carolina Morace, smentita l’avventura all’Isola dei Famosi per l’ex allenatrice della Lazio

Dopo l’esonero da allenatrice della Lazio Women, Carolina Morace ha subito pronta una nuova avventura. In queste ore è circolata sul web la possibile partecipazione alla prossima isola dei famosi per l’ex allenatrice. Notizia smentita subito dalla diretta interessata che tramite un post su instagram ha chiarito ogni dubbio. Non sarà lei a partecipare al reality.

