GdS | Lazio, riecco Luis Alberto: c’è feeling con il tecnico e a San Siro ha bei ricordi

È il big tanto atteso in questa stagione di cambiamenti: Luis Alberto al Franchi è tornato protagonista e come sottolinea La Gazzetta dello Sport sembra essere tornato il Mago conosciuto fino alla scorsa stagione. Dialogo con il mister e impegno: così lo spagnolo nelle ultime settimane è tornato ai suoi livelli. Questa sera a San Siro sarà titolare per la quinta volta consecutiva tra Serie A e Coppa, dopo che il tengo gli ha teso la mano ridisegnando, in parte, la squadra. La sfida di Milano con i rossoneri gli evoca poi bei ricordi: in particolare il geniale assist no look che lancio Correa per il definitivo 2-1 nel novembre del 2019; un successo storico perché la Lazio non vinceva in campionato da trent’anni in casa del Milan.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: