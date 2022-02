Italiano concorda con Sarri: “Sorteggi integrali da subito in Coppa Italia”

Nel corso della conferenza stampa pre partita, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, ha replicato al duro attacco di Maurizio Sarri sulla formula della Coppa Italia. Il tecnico dei viola, concorda con l’allenatore biancoceleste e commenta cosi: “Ora non ci sono più squadre di C, ma solo B e A. Sarebbe bello un sorteggio integrale dall’inizio. Sarebbe bello al primo turno Fiorentina-Cosenza o Fiorentina-Juventus. Vedendo gli altri paesi, anche in Inghilterra, tra squadre di altre categorie, con gli stadi pieni… E’ una formula che mi piacerebbe vedere ma ci adeguiamo.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: