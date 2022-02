Milan-Lazio, esce Immobile per una botta: da valutare per il Bologna

Ciro Immobile è stato costretto a uscire durante Milan-Lazio a causa di una botta alla caviglia: il bomber stava calciando, ma oltre alla palla ha colpito anche il ginocchio di un difensore rossonero. Non è riuscito a tornare in campo, è uscito zoppicando vistosamente lasciando il posto a Raul Moro. Sono da valutare le sue condizioni in vista della partita di sabato contro il Bologna.

