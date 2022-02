Milan-Lazio, le condizioni di Immobile al rientro negli spogliatoi

Secondo quanto riportato da Lazio Style Radio le condizioni di Immobile dovrebbero essere circoscritte al solo trauma, una botta molto forte che dovrebbe essere assorbita già nelle prossime ore per tentare di averlo a disposizione per le prossime gare. Il giocatore negli spogliatoi sarebbe sembrato ancora un po’ dolorante, ma comunque in una condizione migliore. Ricordiamo che il giocatore ha abbandonato il campo nel secondo tempo dopo un tiro a vuoto che ha colpito le gambe di un difensore del Milan facendogli dunque accusare la botta.

