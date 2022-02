Milan-Lazio, Sarri nel post: “Mi aspettavo una prestazione diversa: gli alti e bassi mancavano da due mesi”

Dopo il poker subito dal Milan, la Lazio è fuori dalla Coppa Italia: il suo percorso si ferma ai quarti di finale. Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Canale 5. Ecco le sue parole: “Eravamo spenti, spero che il problema sia stato fisco: se è mentale è più preoccupante. Era un periodo di prestazioni di buon livello, siamo tornati ai vecchi tempi. Negli ultimi due mesi non c’erano stati alti e bassi: mi aspettavo una prestazione diversa, con il Milan puoi perdere ma non così. E’ una gara che mi lascia perplesso, speriamo di riprenderci subito. Non mi piace il format della Coppa, ma non c’entra nulla con stasera: è inconcepibile, la coppa nazionale più venduta del mondo è la FA Cup, con un sorteggio fatto in diretta televisiva, può toccarti chiunque. Al Chelsea abbiamo affrontato il Liverpool ai trentaduesimi, qui non succede: la Coppa Italia è antisportiva per questo, ma con stasera non c’entra niente. Un colpo forte sul collo del piede, speriamo di recuperarlo subito, vediamo domani. Dal punto di vista del palleggio il Napoli era superiore, dobbiamo trovare la nostra dimensione: non siamo quelli di stasera, siamo tornati all’antico difetto“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: