QUARTI COPPA ITALIA | MILAN-LAZIO 3-0 (24′ Leao, 41′, 45′ Giroud)

PARTITI! Prima palla giocata dai biancocelesti. E’ iniziato il Quarto di finale di Coppa Italia tra Milan e Lazio!

4° – Prima azione offensiva della Lazio: Felipe Anderson si accentra e serve Ciro Immobile ma, il bomber biancoceleste, calcia alto lontano dalla porta rossonera.

12° – Azione offensiva anche per il Milan con Kessie: la conclusione del numero 79 rossonero, da fuori area, finisce centrale tra le braccia di Reina.

15° – Primo giallo della sfida va alla Lazio! Luiz Felipe arriva in ritardo su Theo Hernandez, Sozza lo ammonisce. Giallo pesante per Luiz Felipe che, diffidato, salterà la prossima gara di Coppa Italia.

22° – Giallo anche in casa Milan! Ciro Immobile recupera palla, serve Zaccagni che supera Calabria, ma Tonali lo trattiene commettendo fallo: ammonizione.

24° – Milan in vantaggio! Romagnoli imbuca per Leao che approfitta della disattenzione difensiva biancoceleste, l’attaccante rossonero a tu per tu con Reina insacca alle sue spalle: 1-0!

35° – Splendido lancio di Milinkovic a trovare Immobile in area di rigore. Ciro anticipa Magnan e finisce a terra con la palla che termina sul fondo. Nessun contatto tra i due.

41° – Raddoppio Milan! Palla persa in impostazione dalla Lazio con Basic, Leao ancora una volta determinante riparte in velocità, entra in area e, di sinistro, serve Giroud che, a porta vuota, insacca per il 2-0 rossonero.

