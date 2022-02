CdS | Coppa Italia, la Lazio non si presenta

Esce male la Lazio dalla Coppa Italia: la gara di San Siro non ha dato continuità all’ottima prestazione di sabato in casa della Fiorentina. I biancocelesti subiscono e non reagiscono all’attacco del Milan. Come sottolinea il Corriere dello Sport, c’è stato un assoluto dominio rossonero: dopo Leao, Giroud si fa ancora in due ed infine cala il poker Kessie. La squadra di Sarri crolla e Immobile va ko davanti agli occhi del ct Mancini: brutta contusione alla caviglia per lui.

