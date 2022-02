Correa: “Con la Lazio anni bellissimi, mi hanno fatto sentire a casa”

L’attuale attaccante dell’Inter Joaquin Correa ha parlato ai microfoni di Inter Tv, parlando anche del suo trascorso a Roma e di Veron, doppio ex di Lazio e Inter, e di quello che ha detto al Tucu dopo la scelta di andare a Milano. Queste le sue parole: “Lazio? Mi hanno trattato benissimo, sono stati tre anni che porterò sempre nel cuore. La gente mi ha fatto sentire a casa. Veron? Per me è stato più di un grande giocatore, mi ha insegnato tanto in campo e fuori. E’ stato importantissimo, quando sono venuto all’Inter mi ha fatto i complimenti dicendomi che avevo scelto bene. Ero felicissimo, l’ho ringraziato per quello che ha fatto per me. In Supercoppa battemmo la Juventus con personalità, era un bel periodo. Prima del lockdown eravamo in lotta per lo scudetto”.

