Dazn, i nuovi vertici arrivano da Tim: dentro Stafano Azzi come nuovo CEO e Bernabè

Cambiano i vertici in casa Dazn. Secondo quanto riportato dal Sole 24 ore infatti Franco Bernabè ex CEO di Telecom Italia e Eni, penterà a far parte dell’azienda come strategic advisor. Oltre a lui, anche Stefano Azzi pure lui ex Telecom che si appresta a diventare a marzo il nuovo amministratore delegato di Dazn. Una mossa societaria, volta a spegnere le polemiche scoppiate in autunno quando era circolata l’indiscrezione sullo stop alla concurrency, cioè la possibilità di usufruire dello streaming usando un account su più dispositivi.

