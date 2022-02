ESCLUSIVA | Primavera, operazione riuscita per Ruggeri: Kane e Santovito pronti a sostituirlo

La Lazio Primavera non potrà contare sul difensore Ruggeri per almeno i prossimi due mesi. Il classe 2004, che finora è stato uno dei giocatori più in vista, secondo quanto appreso dalla redazione di LazioPress.it è andata a buon fine l’operazione al menisco, dovuta ad infortunio risalente a qualche giorno fa. Al suo posto mister Calori è pronto ad alternare Robin Kane, difensore estone da poco tesserato con il club nonostante si stia allenando con la squadra già da mesi e Santovito. I due di fatto, si alterneranno per sostituire il centrale fino al momento del suo rientro.

