Giudice Sportivo, ammenda per la Lazio dopo la gara con il Milan: il motivo

Dopo la sconfitta contro il Milan, è terminato il percorso della Lazio in Coppa Italia. Sulla competizione si è pronunciato il Giudice Sportivo, che ha emesso una sanzione per la Lazio. Come si legge nella nota, è stata emessa un’ammenda di € 3.000,00 nei confronti della Lazio a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio della gara.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: