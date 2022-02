Il Tempo | Rifondazione Lazio a rilento

Serve equilibrio, ma anche chiarezza. A Firenze perfetta, a Milano inguardabile. E’ vero che negli ultimi due mesi la Lazio ha perso solo le milanesi in trasferta, ma è altrettanto vero che spesso riappaiono limiti strutturali preoccupanti. Lotito deve scendere in campo, deve dirimere questioni vitali per la vita del club. Su tutto, il rapporto tra Tare e Sarri, che pur rispettandosi non si sono trovati d’accordo su alcune strategie. Bisogna trovare un equilibrio per evitare dichiarazioni contrastanti sullo stesso argomento. In più, il Presidente deve scegliere se prolungare o meno il contratto al tecnico: gli annunci non servono più, è il momento dei fatti. Sarri, dal canto suo, deve entrare meglio dentro la Lazio. Ultimo nodo da sciogliere, i rinnovi. Nell’undici titolare, cinque sono in scadenza e già ora possono aver già firmato per altri: Strkosha e Leiva andranno via, per Marusic sembra tutto a posto, mentre per Luiz Felipe e Patric ci sono diverse versioni.

Lotito adesso deve valutare insieme al tecnico, senza rimandare agli ultimi giorni.

Lo riporta Il Tempo.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: