Immobile-Milinkovic, nelle ultime tre stagioni nessuno come loro in Serie A: il dato

Immobile e Milinkovic sono i trascinatori della Lazio da anni ormai. In coppia, poi, sono formidabili. Come evidenziato da kickest.it su twitter, nelle ultime tre stagioni di Serie A, sono 13 le reti scaturite dalle loro interazioni: dalla stagione 2019-2020, sono ben undici le volte che Immobile è andato in gol su assist di Milinkovic, e due che il serbo ha approfittato di un passaggio vincente del bomber. Nessuno come loro.

🎶 Questione di Feeling Undici volte in Serie A, dal campionato 19-20, Immobile è stato assistito dal serbo e due volte la punta biancoceleste ha servito il passaggio vincente a Milinkovic-Savic. Con questi due, la @OfficialSSLazio ha fatto 13 pic.twitter.com/LJ1tiSPYhH — Kickest.it (@Kickest_it) February 11, 2022

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: